Lotus: arquitetura, legado e inovação no coração de Brasília

Mais do que uma construtora, a Lotus se firmou como símbolo de uma nova geração de empresas brasileiras: inovadoras, conectadas ao seu tempo e comprometidas com a construção de um legado urbano, estético e sustentável.

Fundada em 2018, a empresa cresceu com velocidade e consistência, marcando presença no mercado com uma atuação que alia excelência técnica e visão autoral. Hoje, a Lotus contabiliza mais de 330 mil m² de área sob gestão, incluindo obras entregues e em andamento — um desempenho expressivo que traduz a confiança do mercado e a solidez de uma operação que pensa grande, mas age com responsabilidade.

“Fundamos a Lotus com o objetivo de transformar a paisagem urbana por meio de projetos autorais e deixar um legado para a cidade.” Ruy Hernandez, co-CEO da Lotus

Leia também

Entre os marcos dessa trajetória estão os empreendimentos que hoje abrigam algumas das instituições mais relevantes do Brasil e do mundo. O Lotus Corporate, sede do Banco Mundial em Brasília, e o Lotus Prime, edifício ocupado pela Delegação da União Europeia, evidenciam a capacidade da companhia em desenvolver projetos corporativos sob medida, com elevado padrão construtivo e certificações internacionais como LEED Gold e PBE Edifica nível “A”. Outro exemplo de credibilidade institucional foi a venda do Lotus 903 para a ApexBrasil, órgão vinculado ao Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços. A edificação será símbolo de inovação e sustentabilidade, com requisitos para obter certificações LEED Platinum e PBE Edifica nível “A”.

Mas o projeto que melhor traduz a ambição e o posicionamento da Lotus é o Lotus Tower: localizado no Setor de Autarquias Norte, em Brasília, o edifício terá mais de 169 mil m² de área construída e abrigará uma das maiores lajes corporativas do Brasil, com quase 6.000 m² de extensão livre por andar.

Com geração estimada de mais de 4 mil empregos diretos e indiretos, o empreendimento se consolida como um dos maiores projetos privados em andamento na América Latina. Com padrão Triple A, o edifício tem requisitos para os selos LEED Gold, PBE Edifica nível “A” e Fitwel, atestando sua excelência em sustentabilidade, eficiência energética e saúde ocupacional.

A atuação da Lotus, no entanto, ultrapassa os limites da capital, com a entrega de seu primeiro empreendimento internacional: o Upeast Residences, localizado em Bay Harbor, em Miami.

A presença da empresa em um dos mercados mais competitivos do mundo reforça sua visão global e capacidade de executar projetos de alto padrão em diferentes contextos urbanos.

ESG que se vê

Na Lotus, ESG não é um discurso: é uma diretriz estratégica incorporada ao dia a dia. A companhia desenvolveu um modelo próprio de gestão com foco em sustentabilidade ambiental, impacto social e governança ativa, presente desde os primeiros estudos até a operação dos empreendimentos.

Desde 2024, a Lotus integra o corpo técnico do USGBC – U.S. Green Building Council, entidade responsável pela certificação LEED, reforçando sua atuação com base nas mais rigorosas diretrizes de sustentabilidade no mundo.

Nos canteiros, a eficiência operacional se traduz em ações práticas: reaproveitamento de materiais, logística de resíduos, uso de tecnologias limpas e ambientes de trabalho organizados. O compromisso vai além do ambiental — e chega à transformação social.

Por meio do Lotus Instituto, a empresa realiza ações contínuas voltadas ao bem-estar dos colaboradores e à valorização da cultura local. Distribuição de materiais escolares aos filhos de funcionários, implantação de bibliotecas nos canteiros de obras e apoio a creches e redes comunitárias são algumas das iniciativas. Os tapumes das construções, por sua vez, se tornaram verdadeiras galerias a céu aberto, com obras de artistas de Brasília que ajudam a humanizar o espaço urbano.

Prêmios e conquistas

A consistência e a excelência da Lotus têm sido reconhecidas nacional e internacionalmente. O empreendimento Alma foi vencedor do LOOP Design Awards 2023, uma das mais importantes premiações de arquitetura do mundo, na categoria de design autoral. Já o Lotus Prime foi um dos destaques do GRI Awards, premiação que reconhece os melhores empreendimentos corporativos do Brasil — reforçando a força da marca em projetos de alto padrão voltados ao setor empresarial.

Compromisso com o futuro

A força e o ritmo de crescimento da Lotus vêm chamando a atenção no setor da construção civil. Em 2021, Luiz Felipe Hernandez, sócio-fundador da empresa, foi reconhecido pela revista Forbes na lista “Under 30”, como um dos jovens mais promissores do empreendedorismo nacional.

Em 2023, a Lotus deu mais um passo importante em sua trajetória ao consolidar uma estrutura própria voltada para o mercado de capitais e para operações estratégicas de captação de recursos.

Essa evolução reforça o amadurecimento da companhia e sua capacidade de financiar o crescimento com inteligência e visão de longo prazo, preparando-se para alcançar um novo patamar no mercado nacional.

“Buscamos um crescimento sólido e sustentável, gerando empregos, renda e contribuindo para o desenvolvimento da cidade e do país”, afirma Luiz Felipe.

O objetivo da Lotus é claro: consolidar-se, em um futuro próximo, como uma das maiores construtoras em atuação no Brasil.

Lotus

A Lotus nasceu em 2018, e em pouco tempo conquistou espaço, gerando tendências, mudando o mercado e se estabelecendo como uma das construtoras mais inovadoras do segmento imobiliário.

A construtora atua em várias frentes, como construção, incorporação, gestão e vendas de imóveis em Brasília.