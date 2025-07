Louis Vuitton inaugura loja-conceito em formato de navio em Xangai; vídeo

A Louis Vuitton abriu em Xangai, na China, uma loja-conceito inovadora chamada The Louis. O espaço simula um grande navio formado por malas da grife, em uma homenagem à história marítima da cidade portuária e ao legado de viagens da marca de luxo francesa. O local também abriga um museu e uma cafeteria.

Localizada em uma movimentada praça no centro de Xangai, a loja de três andares dedica seus dois primeiros pisos à exposição “Visionary Journeys” (Jornadas Visionárias). A mostra explora as viagens promovidas pela marca ao longo das décadas e a evolução de suas malas, desde os modelos clássicos até os utilizados em grandes eventos esportivos.

Interior e experiências oferecidas

As salas da exposição incluem uma biblioteca, uma oficina que demonstra o processo artesanal de criação das peças, uma coleção de baús de troféus usados em eventos esportivos e uma mostra de moda e perfumes.

“A loja incorpora o espírito de viagem da marca por meio de ideias, emoções e inspiração, de forma alegre”, afirmou Pietro Beccari, CEO da Louis Vuitton.

A estrutura conta ainda com uma loja de presentes, onde os visitantes podem comprar artigos de couro, acessórios, sapatos e itens de viagem. No terceiro andar, encontra-se o Le Café Louis Vuitton. O café mantém a temática dos baús no design interior, com decoração e iluminação que remetem à cabine de um antigo navio de cruzeiro. A megaloja em Xangai, aberta gratuitamente ao público, é mais uma das ativações promovidas pela Louis Vuitton ao redor do mundo.

