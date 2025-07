Luana Piovani se posiciona sobre fumar com o filho: “Acho que ele não vai querer”

A atriz e apresentadora é mãe de Dom, Bem e Liz, filhos do antigo casamento com o surfista Pedro Scooby. Recentemente, uma declaração sua voltou a gerar polêmica

Na última sexta-feira (18/7), voltou a viralizar um vídeo polêmico de Luana Piovani contrariando o velho ditado ao responder se “fumaria um”, termo comumente utilizado em referência à cannabis, com o filho. A mãe de Dom, de 13 anos, e dos gêmeos Bem e Liz, de 10 anos, frutos da antiga relação com Pedro Scooby, negou.

Mas não por falta de interesse. Isso porque, segundo a atriz, que já revelou seu gosto pela substância, afirmou que “filho de doido é sempre careta e filho de careta é sempre doido”. Em participação no “Acessíveis Cast”, podcast apresentado por Titi Müller, há 2 anos, ela falou sobre a dinâmica familiar. O recorte ganhou força na web nas últimas horas e dividiu opiniões.

Veja as fotos Luana Piovani e DomFoto: Reprodução/Instagram @luapio Luana Piovani com os três filhos que teve com Pedro ScoobyFoto: Reprodução/Instagram @luapio Luana Piovani reflete sobre relacionamentosFoto/Universa/UOL Luana Piovani é mãe de Dom, fruto do relacionamento com Pedro ScoobyFoto: Reprodução/Instagram @luapio Luana Piovani e Pedro ScoobyFoto: Reprodução/Internet

“O Pedro [Scooby, ex-marido da atriz e pai dos três filhos dela] é o único surfista que não fuma, mas eu fumo. E eles sabem que eu fumo”, revelou Luana, que fez uma ressalva sobre os exemplos positivos que dá aos herdeiros. Ela destaca que não chega atrasada nem fica bêbada na frente deles: “Graças a Deus, a minha vida é pautada em sucesso”.

“Mas eu acho que ele não vai querer fumar porque a mãe dele fuma maconha. É a impressão que eu tenho, não sei”, avaliou a atriz, que vive em Portugal com os gêmeos, enquanto o caçula mora no Brasil com o pai. No país europeu, o consumo de maconha é descriminalizado desde 2001.

Por outro lado, Piovani já ressaltou o próprio gosto em outras oportunidades: “A primeira coisa que eu faço quando acordo é fumar um baseado, antes de acordar os meus filhos”, disse, em março, à revista Breeza.