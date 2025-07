Lucas Lima desabafa após ser barrado com o filho em academia: “Complô”

O músico Lucas Lima abriu o coração nas redes sociais nesta quarta-feira (23/7). Em conversa com os seguidores por meio dos stories do Instagram, o ex-marido da cantora Sandy, com quem foi casado por 15 anos, revelou que passou por uma situação desagradável com o filho, Theo, de 11 anos, na academia que frequenta. Ao chegar para treinar, ele foi impedido de entrar e explicou o motivo.

“Se eu não bater a minha meta de treino esse ano não é minha culpa. As academias estão de complô contra mim. Fui na academia que eu sempre treino, cheguei lá e falei: ‘filhote, sente aí e lê seu livrinho que o pai vai treinar’. A moça da recepção reagiu: ‘Não, não pode!’. E eu perguntei: ‘Como não pode? Não pode ficar na recepção’. E ela: ‘Não pode. É lei’.”

Lucas contou que optou por não discutir com a funcionária para evitar repercussão negativa. “Aí fui pesquisar e vi que não é lei, mas ‘regra dessa rede de academias’. Mas eu me surpreendi que, não é que não pode entrar, a criança não pode ficar na recepção, aí que eu achei estranho. Mas aceitamos”, lamentou.

Ele ainda completou: “Ou seja, se você tem filhos, nas férias não pode ser fitness ou deixar na casa de alguém. Se você não tem rede de apoio, acabou. Não treinarás. Eu não treinarei.”