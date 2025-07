Lucas Rangel e o marido celebram sete meses da gestação da filha

Casal compartilha ensaio delicado e celebra os sete meses de gestação da filha Mia

O influenciador Lucas Rangel e seu marido, Lucas Bley, estão contando os dias para a chegada da primeira filha do casal, a pequena Mia. Neste fim de semana, eles compartilharam um ensaio especial em comemoração ao sétimo mês de gestação da mulher que está gerando a bebê, cercados por muito carinho e detalhes delicados em tons de rosa.

As fotos mostraram momentos cheios de ternura: A barriga da gestante em destaque, roupinhas escolhidas com cuidado para a bebê, além de imagens recentes do ultrassom, que emocionaram os seguidores. “Nosso mundo cor de rosa! Trouxemos novas fotinhas do ultrassom desse mês, para as Titias e Titios da Mia verem como ela está. Vê se damos conta desse narizinho”, escreveu Rangel nas redes sociais, onde também agradeceu o carinho do público e celebrou a jornada até aqui como um verdadeiro milagre.

Veja as fotos Lucas Rangel e Lucas Bley compartilham ultrassom de 7 meses da filhaReprodução/Instagram Lucas Rangel e Lucas Bley compartilham ultrassom de 7 meses da filhaReprodução/Instagram Reprodução Instagram @Lucasrangel Lucas Rangel e Lucas Bley revelam que estão esperando uma menina em chá revelaçãoReprodução: Instagram Reprodução

A repercussão entre os fãs foi imediata e calorosa. Muitos deixaram mensagens como “Ela vai ser muito amada”, “Essa família é tudo!”, e “Contando os dias para conhecer essa princesinha que já é tão especial”.

O anúncio da gravidez foi feito em maio, com um ensaio ao ar livre que revelou a chegada do bebê. O casal compartilhou que o processo começou no início de 2024 e envolveu viagens, exames e muita expectativa. Em junho, eles descobriram que seriam pais de uma menina durante um chá revelação íntimo. “Você já é muito amada, filha”, escreveram, emocionados, na ocasião.

Agora, na reta final da gestação, o casal segue celebrando cada passo desse momento único e inspirador.