Luciana Gimenez homenageia o ex, Mick Jagger, no aniversário de 82 anos

Neste sábado (26/7), a apresentadora Luciana Gimenez usou as redes sociais para homenagear o ex-companheiro Mick Jagger, pai de seu filho mais velho, Lucas. O cantor britânico do The Rolling Stones é o aniversariante do dia e completa 82 anos.

“Today is your day. Happy b-day, Mick Jagger. We love you”, escreveu Luciana a declaração em inglês, que traduzido para o português significa: “Hoje é o seu dia. Feliz aniversário Mick Jagger. Nós te amamos.”

Luciana Gimenez, Mick Jagger e filho Reprodução Mick Jagger e Luciana Gimenez Apresentadora Luciana Gimenez com o cantor Mick Jagger e o filho, Lucas Jagger Reprodução Instagram Reprodução/Instagram

A apresentadora compartilhou registros ao lado de Mick e Lucas. Ela mostrou que os estiveram juntos em diversos compromissos relacionados ao herdeiro, como a formatura de Lucas em Artes Literárias na New York University (NYU).

Gimenez e Jagger se conheceram em 1998, durante a segunda passagem da banda Rolling Stones pelo Brasil. Na época, a apresentadora estava com 28 anos de idade e foi apresentada por Gloria Maria ao rockeiro, que estava no auge dos seus 54 anos.

No mesmo período, o cantor estava casado com Jerry Hall, mãe de seus outros quatro filhos. Ainda assim, Mick e Luciana viveram um relacionamento por quase um ano. A artista brasileiro ficou grávida do músico e o casamento de cantor com Jerry chegou ao fim.

Além de Lucas, Luciana também é mãe de Lorenzo Gabriel, de 14 anos, fruto do antigo casamento com o empresário Marcelo de Carvalho, vice-presidente da emissora RedeTV!