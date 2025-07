Luciano chega a Rio Branco e relembra início da carreira de Zezé no Acre: “Retorno à casa”

O cantor Luciano chegou à Rio Branco, em um voo comercial no início da tarde desta segunda-feira (28). Ao lado do irmão, Zezé Di Camargo, a dupla será a principal atração da terceira noite de Expoacre, a maior feira agropecuária do estado do Acre.

Em entrevista exclusiva ao site ContilNet, o artista revelou as expectativas para o show no Parque de Exposições.

“A expectativa está grande, desde o primeiro dia que recebemos o convite para vir cantar aqui para vocês. Vocês sabem que essa terra a gente tem um carinho muito grande. É um dos lugares onde impulsionou ainda mais o coração do meu irmão”, disse.

Luciano também fez questão de lembrar um período no início da carreira de Zezé, em que viveu no Acre.

“Os momentos mais críticos do meu irmão, quando ele estava começando sua carreira solo, foi quando ele veio para cá e se descobriu sucesso aqui, e vocês durante muito tempo abraçaram meu irmão. Quando a dupla começou a cantar junta, foram os primeiros a abraçar Zezé Di Camargo e Luciano. Toda vez que a gente vem para cá é uma sensação de retorno à casa.

A dupla interpreta grandes sucessos do sertanejo romântico, como “É o Amor”, “Dois Corações e uma História” e “Você Vai Ver”.