Luciano Huck compartilha momentos em família durante viagem à Indonésia

Luciano Huck abriu o álbum de fotos e compartilhou alguns momentos da viagem em família à Indonésia. O apresentador, de 53 anos, está no país asiático ao lado da esposa, Angélica, e dos filhos do casal: Joaquim, de 20 anos, Benício, de 17, e a caçula Eva, de 12.

A sequência de registros compartilhados pelo contratado da TV Globo começa com um momento especial ao lado da companheira. “Eu e ela sob o sol luar da Indonésia. Já no final, mais uma foto com a loira, também com a companhia do sol, mas desta vez durante um passeio do barco.

Luciano Huck compartilhou nas redes sociais um vídeo com detalhes da aventura subaquática ao lado do filho Foto: Reprodução/Instagram @lucianohuck Luciano Huck e Benício mergulham com tubarões Reprodução/Instagram

Já as demais fotos deixaram de lado o clima romântico em prol do espírito aventureiro. Em uma delas, Luciano posou durante uma prática de mergulho com os três herdeiros: “Para a lista de memórias que não têm preço: mergulho com os filhos todos”, legendou o apresentador, que já se declarou entusiasta da modalidade em outras ocasiões.

Em seguida, um registro ainda mais inusitado! Isso porque ele compartilhou a atividade de reprodução de um casal de dragão-de-komodo. “Para quem nunca viu sexo de dragões”, brincou. O komodo é a maior espécie de lagarto conhecida e são animais encontrados exclusivamente na Indonésia. Ele encerrou as postagens com um print da localização da família no mapa, que os mostra no sul do país da Ásia.

De férias, Luciano Huck está afastado das gravações do “Domingão” desde o início do mês. Segundo o colunista Flávio Ricco, do portal LeoDias, o apresentador volta às atividades na emissora no dia 2 de agosto.