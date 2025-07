Luciano Huck publica vídeo em homenagem a Preta Gil nas redes sociais

O apresentador Luciano Huck voltou a homenagear Preta Gil, que faleceu aos 50 anos neste domingo (20/7), nos Estados Unidos, onde realizava um tratamento contra o câncer.

Em seu perfil no Instagram, Huck compartilhou um vídeo com momentos da cantora em participações no “Domingão”, incluindo trechos em que ela fala sobre a luta contra a doença. “Para sempre Preta”, escreveu Huck.

Preta Gil no "Domingão com Huck", última aparição na TV da cantora Reprodução/Globo Preta Gil e Luciano Huck Reprodução/Instagram Preta Gil e Luciano Huck Reprodução/Instagram Preta Gil, Angélica e Luciano Huck Reprodução/Instagram

Mais cedo, o apresentador já havia feito um desabafo. Vizinho da artista no Rio de Janeiro, ele lamentou a perda: “Minha amiga se foi. Enfrentava a dor com coragem e um sorriso no rosto. A Preta foi luz até o fim. Forte, generosa, luminosa. Agora descansou. Ainda não consigo acreditar. Talvez nem queira”.

Diagnosticada com um câncer no reto em 2023, Preta chegou a comemorar a remissão da doença, mas teve uma recaída no ano seguinte. Ela deixa um filho, Francisco Gil, de 30 anos, uma neta, Sol de Maria, de 9, além dos pais, Gilberto Gil e Sandra Gadelha, e seis irmãos: Nara, Marília, Maria, Bela, Bem e José Gil.