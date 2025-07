ludmilla-adianta-detalhes-de-novo-projeto-e-se-derrete-por-zuri-na-despedida-do-numanice

Neste sábado (26/7), Ludmilla realizou o primeiro show da despedida do Numanice #3, sua terceira turnê de pagode. Em entrevista ao portal LeoDias, representado pela repórter Monique Arruda, a cantora avaliou o sucesso do projeto e contou que já está se dedicando para lançar um novo álbum com músicas no estilo R&B. Além disso, a mãe de Zuri, fruto do relacionamento com Bunna Gonçalves, se derreteu pela herdeira de 2 meses de vida.

“Hoje chegou ao fim esse ciclo maravilhoso que foi essa turnê, todo esse tsunami que aconteceu na minha vida de maravilhas através do Numanice”, iniciou a cantora, que ainda se apresenta neste domingo no segundo show de despedida, realizado no Rio de Janeiro.

Veja as fotos Abrir em tela cheia Ludmilla celebra sucesso de Numanice Divulgação: Steff Lima Ludmilla Crédito: Steff Lima Ludmilla celebra sucesso de Numanice Steff Lima Ludmilla celebra sucesso de Numanice Reprodução/Crédito: Steff Lima Ludmilla Reprodução/portal LeoDias Voltar

Próximo

Lud contou que na verdade o projeto fará uma pausa e deve voltar em algum momento: “Não é o fim, só uma pausa, porque a gente precisa dar atenção para outros projetos. O numanice também precisa descansar e ajustar algumas coisas para voltar ainda mais forte. Então a gente dá uma pausa silenciosa, sem saber quando volta, mas volta”, declarou ela.

A artista revelou que já está se dedicando a um novo projeto: “Eu estou sempre me movendo em prol da minha arte e meu próximo projeto é meu álbum de R&B, onde eu estou tendo a oportunidade de trabalhar com produtores maravilhosos e artistas que eu admiro muito. Vocês podem criar expectativas, porque está ficando maravilhoso”, adiantou a cantora.

Ludmilla ainda ressaltou que que o Numanice mudou a vida de pessoas por onde passou: “O êxito que o Numanice alcançou, virou um movimento cultural. Não é nem mais um show ou uma experiência. Ele gerou milhares de empregos, alimentos distribuídos, sorrisos, alegrias e eu tenho uma gratidão enorme por esse evento”, pontuou.

A cantora afirmou que está vivendo a melhor fase de sua vida, ao lado da esposa Brunna Gonçalves e da filha, Zuri, de dois meses: “A minha filha cada dia que passa ela está mais esperta, atenta e mais gostosinha, reconhecendo a gente. Ela ama quando eu canto para ela dormir e eu fico muito feliz, porque esse é o jeito dela expressar que ela conhece e sabe quem é que está cantando para ela. Eu amo cantar para minha bebê”, se derreteu.

Por fim, a famosa pontuou que a herdeira ainda não a acompanha nos compromissos profissionais por ser muito nova: “Ainda não pode, ela é muito neném. Mas assim que puder vou carregar para cima e pra baixo. Ela já é meu grude”, concluiu.