Ludmilla revela que terá Belo como vizinho: “Mora de frente para a minha casa nova”

Ludmilla está passando por algumas mudanças na vida pessoal. A cantora, que se tornou mãe da pequena Zuri neste ano, irá se mudar para uma nova casa. Durante sua participação no programa “Só Até Aqui”, apresentado por Dan Mendes e exibido no YouTube nesta terça-feira (15/7), ela revelou que ninguém mais, ninguém menos que o cantor Belo será seu vizinho de porta.



“O Belo mora de frente para a minha casa nova. Se acabou o alho ou acabou o açúcar: ‘Oi vizinho, tem alho ou açúcar aí?’ e vai lá no Belo”, brincou Ludmilla.

O pagodeiro e Ludmilla são amigos de longas datas e já lançaram trabalhos juntos em parceria musicais, como os hits “Não Quero Mais” e “26 de Dezembro”. No início do mês, Belo esteve presente na casa da artista durante uma festa e aproveitou para realizar um verdadeiro show para quem estava presente.

A reportagem do portal LeoDias, no entanto, descobriu que a presença do músico, na verdade, foi uma retribuição à amiga, que no dia anterior se deslocou por duas vezes para estar no palco de um show do pagodeiro.