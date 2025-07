Luís Marques Mendes apoia privatização da TAP, mas cobra transparência no processo

O candidato às eleições presidenciais de 2026, Luís Marques Mendes, declarou neste sábado (12/7) seu apoio à privatização da companhia aérea TAP, desde que o processo seja conduzido com total transparência. “Não tenho nenhuma objeção, pelo contrário. Acho que é uma decisão correta e até muito consensual”, afirmou o político, ao ser questionado por jornalistas durante visita ao Festival do Pão de Mafra, onde esteve acompanhado de candidatos autárquicos do PSD.

Apesar do apoio à medida, Marques Mendes enfatizou que o processo deve ocorrer com clareza: “Peço que este processo decorra com muita transparência, com total transparência, para que não haja no final qualquer suspeita”.

Críticas à situação da saúde pública

Durante a mesma ocasião, o candidato também abordou a crise no setor da saúde e se posicionou contra uma eventual demissão da ministra Ana Paula Martins. Para ele, o momento exige soluções e não substituições.

“Precisamos de soluções e não de demissões e rapidamente”, defendeu.

Marques Mendes ainda criticou o fechamento em massa de urgências obstétricas no país, associando o problema à queda da taxa de natalidade em Portugal. "Todos nós queremos mais nascimentos, porque a população está a envelhecer. Mas manter urgências de obstetrícia fechadas não é nenhum bom incentivo ao aumento da natalidade", afirmou.