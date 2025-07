Luísa Sonza processa companhias aéreas e pede indenização de mais de R$ 124 mil

Cantora move ação contra três companhias da Europa por atraso e extravio de bagagem

Luísa Sonza entrou com uma ação na Justiça de São Paulo contra uma companhia aérea pedindo indenização de R$ 71.929,54 por danos morais e materiais em decorrência de um atraso de voo no primeiro semestre deste ano. A notícia é do jornalista Peterson Renato, com confirmação da reportagem do portal LeoDias.

No dia 23 de maio, ela embarcou em Porto, Portugal, para o Rio de Janeiro. Segundo a cantora, aconteceu um atraso de mais de 19 horas para que ela chegasse ao destino final. Ela tinha um show marcado às 21 horas do dia 24, em São Paulo. Da companhia aérea, a artista cobra uma indenização do valor de R$ 50 mil por danos morais e mais R$ 21.929,54 referentes aos danos materiais.

Segundo ela, o voo de Portugal para o Brasil estava marcado para 12h55min, mas atrasou, o que foi informado. A advogada da suposta vítima declarou que apesar da TAP Air Portugal ter gerado todos os transtornos em relação ao atraso do primeiro trecho, com a consequente perda da conexão do segundo voo, não foi oferecida assistência material, como alimentação, transporte ou hospedagem até o dia seguinte, embora o voo oferecido saísse apenas às 12h45min do dia 24 –de acordo com sua defesa, 24 horas após o horário originalmente previsto e contratado.

Na ação, a famosa explicou que foi obrigada a buscar outra forma de voltar para o país. Comprou por R$ 21.929,54 uma nova passagem com a companhia aérea Swiss partindo de Lisboa no dia 23, com destino a São Paulo, realizando escala em Zurique, na Suíça. Ela ainda teria arcado com os custos de deslocamento. O novo voo chegaria ao destino às 05h25min, no dia do show, impossibilitando que ela descansasse antes da apresentação, pois o aeroporto de Zurique estava fechado para pousos e decolagens, impedindo que pudesse seguir viagem para São Paulo.

Outra dor de cabeça foi ter deixado a mãe e a avó sozinha, duas idosas e que viajavam a lazer em sua companhia, sozinhas no Porto para embarcarem no voo somente no dia seguinte.

No processo, a celebridade afirmou que apesar de ter recebido hospedagem pela Swiss, já sentia os efeitos da “tensão, preocupação com o compromisso profissional assumido”. Depois que a companhia aérea reacomodou em voo de Zurique para São Paulo, no dia 24, com conexão em Paris, França, com previsão de chegada às 17h00min, ela chegou a São Paulo, às 17h30min.

A defesa quer que a TAP Air Portugal seja responsabilizada pelo atraso total de 19h25min para que ela conseguisse chegar ao seu destino final.

Extravio de bagagem e atraso

Luísa Sonza também está processando a Swiss International Air Lines e a Air France no valor de R$ 50 mil em danos morais, além de R$ 2.713,70 em danos materiais, totalizando R$ 52.713,70. Segundo ela, teve o extravio de bagagem, malas que continham figurinos e seus medicamentos controlados.

A cantora explicou para a Justiça que a bagagem foi devolvida um dia depois de ter chegado em São Paulo, após o compromisso profissional já ter sido cumprido de forma “improvisada, sob extrema pressão”.

A reportagem do portal LeoDias entrou em contato com as três companhias aéreas, mas até o fechamento da matéria não teve retorno.