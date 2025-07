Luiz Carlos, vocalista da banda Raça Negra, chega a Cruzeiro do Sul para show na Expoacre Juruá

O cantor Luiz Carlos, vocalista da consagrada banda Raça Negra, chegou nesta terça-feira (1) a Cruzeiro do Sul, no interior do Acre, onde se apresenta na noite de hoje no show de abertura da Expoacre Juruá 2025.

A chegada do artista ao município foi registrada pelo criador de conteúdo Patrick Tavares, que publicou imagens do momento nas redes sociais. Nas gravações, Luiz Carlos aparece simpático, sendo recepcionado por fãs e membros da organização do evento.

Esta é a primeira vez que a banda Raça Negra se apresenta na Expoacre Juruá, e o show desta noite promete embalar o público com sucessos que marcaram gerações, como “Cheia de Manias”, “É Tarde Demais” e “Cigana”. A apresentação abre oficialmente a programação musical da feira, que ocorre até o próximo sábado (6).