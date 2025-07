luka-modric-revela-motivo-de-ter-escolhido-o-milan-como-novo-clube

Anunciado pelo Milan na útlima segunda-feira (14/7), Luka Modric revelou que ídolo de infância foi um dos motivos que o fizeram assinar com o clube italiano. O croata jogará na Itália pela primeira vez em sua carreira, mas destacou que acompanhava o campeonato desde novo.

“Quando eu estava crescendo eu costumava assistir bastante o campeonato italiano e o Milan era meu time favorito. Na época, na Croácia, nós seguíamos muito o Milan porque era um dos clubes mais populares do mundo e também por causa de Zvonimir Boban, que era meu ídolo.”

1 de 3 Milan é o novo destino de Luka Modric Reprodução/ AC Milan 2 de 3 Luka Modric deixa o Real Madrid após 13 temporadas Oscar J. Barroso/Europa Press via Getty Images 3 de 3 O croata é o maior vencedor da história do Real Madrid Diego Souto/Getty Images

Em sua primeira entrevista como jogador do Milan, Modric revelou que teve várias ofertas para se transferir, mas escolheu a equipe italiana para se manter em um futebol competitivo e na busca de títulos, pois, segundo o meio-campista, o clube não se contenta com a mediocridade.

“Eu queria me manter na Europa, continuar a jogar um futebol competitivo. Eu tinha outras ofertas, mas quando o Milan apareceu, para mim estava claro. O Milan não pode se satisfazer com a mediocridade, tem que ter o máximo de objetivos possíveis, vencer títulos, competir com os melhores times do mundo e é por isso que estou aqui”

Com 39 anos de idade e sendo o jogador com mais títulos na história do Real Madrid, com 28, muitos apontavam para uma possível aposentadoria de Modric, mas seu amor pelo jogo o fez continuar na ativa.

“Para mim, o mais importante é o amor pelo jogo, pelo futebol, e isto eu ainda tenho, ainda sinto e isso me puxa para trabalhar duro e me preparar para estar no topo.”