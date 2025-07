Lula é orientado a “poupar” Tarcísio por um motivo; saiba qual

O presidente Lula foi aconselhado por ministros e estrategistas do governo a poupar o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), de ataques nos discursos públicos do petista.

A estratégia, segundo fontes do Palácio do Planalto, está baseada em pesquisas que mostram que Tarcísio ainda é pouco conhecido Brasil afora. Nesse cenário, os ataques de Lula poderiam alavancar o governador.

A orientação dada a Lula e a petistas é focar os ataques no deputado licenciado Eduardo Bolsonaro (PL-SP), filho “03” de Jair Bolsonaro e apontado como possível “plano B” do pai na disputa ao Palácio do Planalto em 2026.

Conforme noticiou a coluna, o entorno de Lula vê Eduardo como o candidato bolsonarista à Presidência mais fácil de ser derrotado nas urnas, no próximo ano. As próprias pesquisas de intenção de voto mostram isso.

De acordo com aliados, a partir de agora, Lula deve fazer mais ataques a Eduardo. Só nas últimas semanas, o petista ironizou Eduardo em discursos durante ao menos dois eventos no Espírito Santo e em Goiás.

Aliados de Lula ponderam que os ataques de alguns ministros do governo a Tarcísio por causa do tarifaço imposto por Donald Trump teriam sido feitos de forma descoordenada e sem aval de estrategistas do governo.