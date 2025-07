lula-ironiza-bolsonaro:-“brasil-acima-de-tudo,-mas-primeiro-os-eua”

Durante discurso nesta segunda-feira (28/7), o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) alfinetou o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) ao comentar a condução da política externa brasileira no governo anterior. Segundo Lula, o país passou a ser subordinado aos interesses dos Estados Unidos (EUA), mesmo com o slogan bolsonarista “Brasil acima de tudo”.

“O cara que fazia campanha embrulhado na bandeira nacional, falando: ‘Brasil acima de todos, Brasil acima de todos’. E agora ‘Brasil acima de todos, menos dos Estados Unidos. É uma falta de vergonha, uma falta de caráter, uma falta de patriotismo”, disse Lula, durante evento no Rio de Janeiro.

A crítica foi feita no contexto de uma defesa da soberania nacional, após a carta enviada por Donald Trump ao Brasil, anunciando a taxação de 50% sobre os produtos brasileiros, e da retomada do protagonismo brasileiro no cenário internacional. Lula afirmou que o Brasil deve ter relações com todas as nações, mas sem abrir mão da sua independência.

Lula ainda lamentou a tensão com os Estados Unidos: “Eu já me dei com Clinton, com Obama, com Push, com Hilary Clinton, com Biden. Então , eu espero que o presidente dos Estados Unidos reflita a importância do Brasil. Vamos fazer aquilo que no mundo civilizado a gente faz, tem divergência? Senta numa mesa, coloca as divergências de lado e vamos tentar resolver”, afirmou.