Lula recebe Múcio e comandantes militares; saiba o tema

O presidente Lula recebe na tarde desta terça-feira (29/7), no Palácio do Planalto, o ministro da Defesa, José Múcio, e os comandantes das três Forças Armadas.

O tema da reunião, segundo apurou a coluna com fontes militares, será a assinatura das promoções militares. No caso do Exército, a promoção de oficiais generais.

O presidente Lula ao lado do ministro da Defesa, José Múcio

Múcio é ministro da Defesa

O presidente Lula fez gesto ao seu ministro da Defesa

O ministro da Defesa, José Múcio, dá entrevista na porta da casa de Lula em São Paulo

As promoções envolvem tanto coronéis que serão promovidos a generais quanto generais que subirão de nível no generalado. As mudanças valerão a partir de 31 de julho.

Veja as promoções do Exército:

– 16 coronéis serão promovidos ao posto de general de Brigada (2 estrelas);

– 8 generais, ao posto de general de Divisão (3 estrelas);

– 3 generais, ao posto de general de Exército (4 estrelas).

Participam da reunião com Lula os comandantes do Exército, general Tomás Paiva; da Marinha, almirante Marcos Olsen; e da Aeronáutica, tenente-brigadeiro do ar Marcelo Damasceno.