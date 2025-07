Lula reunirá governadores para discutir tarifaço, diz Carlos Brandão

Governador do Maranhão, Carlos Brandão (PSB) revelou que o presidente Lula vai reunir governadores do Nordeste para debater os impactos do tarifaço imposto por Donald Trump na região. O encontro, segundo Brandão, está marcado para terça-feira (5/8) e quarta-feira (6/8).

Em entrevista concedida à coluna, Brandão afirmou que conversou, na segunda-feira (28/7), com o vice-presidente Geraldo Alckmin, designado por Lula para negociar alternativas em relação à taxação com os EUA.

“Nós temos conversado, dentro do nosso estado, no âmbito estadual, com a Federação das Indústrias e a Federação do Comércio, para trazermos subsídios para essa discussão. Mas não dá para atropelar o vice-presidente Geraldo Alckmin e o presidente Lula nesse processo sem ver o que eles estão pensando”, disse o governador.

“Por isso vamos fazer essas reuniões na semana que vem, liderados pelo presidente Lula, para termos uma orientação. O que vamos levar para essa reunião são os problemas do nosso estado e o que vai afetar o Maranhão, né? Como te falei, na área da exportação, a questão mais crítica é a do papel e da celulose, que exportamos”, afirmou Brandão.

Governador do Maranhão, Carlos Brandão aponta impactos do tarifaço de Trump no Brasil

Donald Trump

Carlos Brandão avalia que tarifaço de Trump vai influenciar vendas da celulose e preço da gasolina

Lula vai reunir governadores do Nordeste para debater efeitos do tarifaço de Trump

De acordo com o governador, o tarifaço imposto pelo presidente dos Estados Unidos aos produtos exportados pelo Brasil deve causar um impacto de cerca de 16% na venda dos produtos da maior empresa de celulose do país, a Suzano.

“A Suzano tem várias fábricas no Brasil. As fábricas mais atingidas serão as da Bahia e a do Maranhão, onde há maior volume de vendas para os Estados Unidos. Isso vai gerar impacto de cerca de 16% na venda dos produtos da Suzano”, observou o governador.

