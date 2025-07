Lula sanciona lei que proíbe testes em animais para cosméticos

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) sancionou a lei que proíbe a utilização de animais em testes de produtos de higiene pessoal, cosméticos e perfumes. A sanção ocorreu nessa quarta-feira (30/7), em cerimônia no Palácio do Planalto, e o ato foi publicado no Diário Oficial da União (DOU) desta quinta-feira (31/7).

Segundo a lei, será vedada a “utilização de animais vertebrados vivos” em testes de cosméticos, inclusive aqueles que visem averiguar perigo, eficácia e segurança.

A proposta, em tramitação no Congresso Nacional desde 2013, obteve aprovação na Câmara dos Deputados no início deste mês.

Exceções e regras de rotulagem

A nova legislação permite a comercialização de produtos que tenham sido testados em animais antes da data de entrada em vigor da norma. A única exceção prevista é quando os testes forem exigidos por alguma regulamentação nacional ou estrangeira que não esteja relacionada à área de cosméticos.

As empresas não poderão utilizar rótulos como “não testado em animais”, “livre de crueldade” ou expressões semelhantes, caso tenham realizado testes em atendimento a regulamentações nacionais ou estrangeiras que não sejam da área de cosméticos.

Fonte: Metrópoles

Redigido por ContilNet.