lula-tem-jantar-marcado-com-boric-antes-de-evento-sobre-democracia

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) chega a Santiago, no Chile, neste domingo (20/7), e participa de um jantar oferecido pelo presidente da República do Chile, Gabriel Boric (à esquerda na foto em destaque), aos chefes de Estado do Brasil e do Uruguai.

Lula, Boric e Yamandú Orsi se encontram antes da Reunião de Alto Nível: Democracia Sempre, convocada por Boric. O evento terá participação de líderes e representantes de países como Brasil, Espanha, Colômbia e Uruguai, que vão debater medidas de fortalecimento institucional.

A discussão ocorre em meio a um momento de tensão na política internacional. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou um “tarifaço” contra o Brasil, a partir de 1º de agosto, em retaliação ao que chamou de “caça às bruxas” contra o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

No mesmo pacote, produtos estratégicos como o cobre chileno foram afetados pelas sanções. O Escritório do Representante de Comércio dos Estados Unidos (USTR) anunciou, ainda, a abertura de uma investigação contra o Brasil, pelo que chamaram de “práticas desleais” no comércio entre os dois países.

Agenda de Lula

Lula viaja para o Chile às 16h deste domingo (20/7), com saída da Base Aérea de Brasília.

Às 19h20, ele chega à capital chilena, Santiago.

Às 20h, terá um jantar com líderes do Uruguai e do Chile.

Trump anunciou as medidas como forma de pressionar o governo Lula e o Supremo Tribunal Federal (STF) a pôr fim nos processos judiciais que envolvem Jair Bolsonaro.

Apesar disso, o ministro Alexandre de Moraes impôs medidas cautelares ao ex-presidente, por avaliar que ele e o filho Eduardo Bolsonaro (PL-SP), deputado licenciado, teriam articulado junto ao governo norte-americano sanções contra o Brasil, como forma de coação.

Em Santiago, Lula deve aproveitar o encontro para reforçar a defesa da soberania brasileira e chamar a atenção para a tentativa de intromissão do governo dos EUA em outros países, como Brasil e Chile.