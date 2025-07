Luto na música: integrante da equipe de Pablo perde a vida em acidente na Bahia

Dayana Lima, braço direito do fenômeno do arrocha e diretora de marketing, morreu após um capotamento em uma importante rodovia. Saiba os detalhes!

Uma tragédia abalou os bastidores da música nesta terça-feira (29/7). Dayana Nataly Bezerra Lima, diretora de marketing do cantor Pablo, faleceu após um grave acidente de carro na BR-324, nas proximidades de Amélia Rodrigues, no interior da Bahia. A moça retornava de um compromisso profissional em Feira de Santana ao lado de outros membros da equipe do artista, quando o veículo em que estavam perdeu o controle, saiu da pista e capotou. Apesar dos esforços das equipes de socorro, a profissional não resistiu aos ferimentos.

Por volta das 16h30, um grave acidente na rodovia que liga o estado da Bahia ao estado do Piauí, cruzando importantes regiões do Nordeste, abalou a equipe do cantor Pablo. Enquanto ele já estava em Salvador, onde mora com a família, sua assessora digital, Dayana, estava no veículo com mais 2 pessoas quando o automóvel saiu da pista e capotou. Infelizmente, Bezerra não resistiu aos ferimentos. Os outros 2 homens, incluindo o motorista, ficaram machucados e foram levados para um hospital, mas ainda não há informações sobre o estado de saúde deles. O corpo da profissional da comunicação foi encaminhado para o Departamento de Polícia Técnica da região, e familiares e amigos ainda aguardam informações sobre as despedidas.

As imagens feitas por quem presenciou o acidente mostram a gravidade do capotamento, um momento difícil que deixa todos muito abalados. Agora, resta esperar pelas investigações que esclarecerão o que aconteceu neste dia tão triste para quem convivia com ela e para todos ligados ao cantor. A assessoria do músico, sensação do arrocha, se manifestou lamentando a partida precoce da ex-colaboradora: “É com imenso pesar que informamos sobre um trágico acidente ocorrido na tarde desta terça-feira, 29 de julho, na BR-324, nas proximidades do município de Amélia Rodrigues (BA), envolvendo parte da equipe do cantor Pablo”.

“Com o coração dilacerado, comunicamos o falecimento de Dayana Nataly Bezerra Lima, carinhosamente conhecida por todos como Day. Era uma profissional dedicada e apaixonada pelo que fazia, Day era a responsável por todo o departamento de marketing digital do artista, mas acima de tudo, era uma amiga leal, companheira de estrada e parte fundamental da nossa equipe. Neste momento de profunda dor, nos solidarizamos com todos os familiares, amigos e colegas de trabalho. Estamos em oração e pedimos a compreensão de todos enquanto lidamos com essa perda irreparável. Agradecemos por todo o carinho que temos recebido e reforçamos que novas informações serão comunicadas oportunamente”, finalizou a nota com uma mensagem de solidariedade e pesar.