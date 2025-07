Luto oficial no Rio de Janeiro pela morte de Preta Gil

O governo do Rio de Janeiro e a Prefeitura do Rio decretaram luto oficial de três dias pela morte de Preta Gil. A cantora faleceu nesse domingo (20 de julho), em Nova Iorque, em decorrência de complicações de um câncer no intestino. Ela estava na cidade há algumas semanas, onde fazia um tratamento experimental contra a doença.

“Símbolo de representatividade na cultura brasileira, a voz da artista ecoou em causas sociais importantes, sempre com autenticidade, deixando um legado de alegria e representatividade”, diz a nota oficial divulgada pelo governo do Rio.

Já o prefeito Eduardo Paes destacou “as vibrações boas” e a alegria da artista. “Poucas vezes conheci em minha vida uma pessoa que trouxesse vibrações tão boas e que espalhasse alegria e amizades aonde chegasse. Que tristeza ver uma pessoa assim nos deixar”, lamentou o prefeito.

Luta contra o câncer

Preta recebeu o diagnóstico de câncer no intestino em janeiro de 2023. Após o tratamento inicial no Brasil com quimioterapia e radioterapia, e uma cirurgia para remoção de tumores, em agosto de 2024 o câncer retornou em outras regiões do corpo, levando à retomada de intervenções médicas.

Nos EUA, a artista continuou seu tratamento contra o câncer, com foco em terapias experimentais. Ela estava hospedada em Nova Iorque e viajava para Washington para receber o tratamento em um centro médico especializado. Na noite desse domingo, Gilberto Gil divulgou uma nota nas redes sociais informando que a família está organizando a repatriação do corpo da filha.

Fonte: Metrópoles

Redigido por ContilNet.