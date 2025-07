Luxo e exclusividade: o Batmóvel de Neymar é um sonho, mas não pode rodar nas ruas

A réplica de um Batmóvel comprada pelo jogador Neymar segue despertando a curiosidade dos fãs do atacante do Santos. A pergunta agora é: afinal, o carro pode ou não pode circular nas ruas?

Apesar de ser funcional e contar com um motor V8 da linha Hemi, desenvolvido especialmente para a picape Ram 1500, a ausência de componentes obrigatórios, como retrovisores e setas, impede o emplacamento e, portanto, o uso em trânsito comum.

Neymar exibe o supercarro nas redes sociais

Em vídeo publicado no Instagram, Neymar testou os recursos do veículo, que custou mais de R$ 8 milhões. Entre risadas, Neymar mostra o supercarro, que até dispara labaredas pelas turbinas.

O jogador recebeu nessa sexta-feira (11 de julho de 2025) a réplica de um Batmóvel que comprou por cerca de US$ 1,5 milhão, aproximadamente R$ 8,3 milhões. O veículo, modelo Tumbler, estava exposto em um museu de automóveis na cidade de São Roque, no interior de São Paulo.

A réplica pertencia a um empresário e foi construída pelo designer Adhemar Cabral. O carro levou três anos para ser finalizado e é equipado com motor V8 de cerca de 500 cavalos de potência. O veículo segue o padrão reconhecido internacionalmente, usado na trilogia Batman Begins (2005), Batman – O Cavaleiro das Trevas (2008) e O Cavaleiro das Trevas Ressurge (2012), todos estrelados por Christian Bale. Nos filmes, o veículo era chamado de “Tumbler”.

Porém, o Batmóvel de Neymar não pode rodar nas ruas por falta de emplacamento e homologação. Isso quer dizer que o jogador do Santos só pode utilizar o veículo em propriedades particulares.

Detalhes da máquina e seu criador

Adhemar Cabral, o artista por trás da réplica, também ficou conhecido em 2021 por ter presenteado o ex-presidente Jair Bolsonaro com uma poltrona personalizada com o bordão “Brasil acima de tudo, Deus acima de todos”. Ele postou um vídeo nas redes sociais mostrando todo o processo de construção do Batmóvel, que ele descreveu como “um dos maiores desafios da jornada”. O artista também já entregou poltronas personalizadas para outras celebridades, como o DJ Alok.

