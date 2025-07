Luxo nas alturas! Cobertura de Faustão em SP à venda por R$ 120 milhões

A cobertura do apresentador Fausto Silva, localizada no Jardim Europa, bairro nobre da zona oeste de São Paulo, está à venda por R$ 120 milhões. O imóvel, que pertence a Faustão desde 2019, é duplex e tem 1.413 m².

A imobiliária responsável pela negociação destacou que a cobertura possui 20 vagas de garagem e um depósito privativo de 24 m². O valor do condomínio é de R$ 36 mil.

Como é a cobertura de Faustão à venda

São 4 suítes, sendo possível transformar um ambiente em uma quinta.

O living é para 3 ambientes, com portas de vidro que dão acesso à área externa e permitem a entrada de luz natural.

é para 3 ambientes, com portas de vidro que dão acesso à área externa e permitem a entrada de luz natural. O pé direito é 3,60 metros. Há aspiração central, automação, tratamento acústico e paredes perimetrais com alvenaria de espessura mínima de 38,5 cm.

A vista do imóvel dá para o Parque do Povo, a Marginal Pinheiros e o Jóquei Clube.

Ainda segundo a publicação da imobiliária, o prédio também tem infraestrutura de lazer completa com quadra de tênis, piscina climatizada, academia, sala de massagem, salão de festas e brinquedoteca.

Saúde de Faustão

O apresentador João Silva, filho de Faustão, atualizou o quadro de saúde do pai, que passou por dois transplantes nos últimos anos. João falou sobre a questão durante o 5º Leilão Beneficente do Projeto Instituto Neymar, evento organizado pelo jogador do Santos em 10 de junho.

João afirmou que Faustão é “casca grossa” e que é um grande admirador do pai. “Tem coisa que a gente olha e fala: ‘será que eu ia passar dessa forma?’. E realmente acho que a nossa geração não é tão casca grossa quanto a dele, então só admiro mesmo”, completou.

