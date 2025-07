Madrasta morre após preparar feijão envenenado; marido e enteado são internados

Uma mulher de 61 anos morreu na última segunda-feira (14/7), em Cataguases, na Zona da Mata de Minas Gerais, após um possível caso de envenenamento. De acordo com informações preliminares da Polícia Militar, ela teria servido feijão com veneno ao marido, de 51 anos, e ao enteado, de apenas 6 anos. A suspeita é de que a mulher tenha envenenado a comida e, em seguida, tirado a própria vida.

Segundo informações do G1, na tarde de domingo (13/7), a criança sofreu uma parada cardiorrespiratória e foi levada ao hospital pelo pai, sendo internada em estado grave na Unidade de Terapia Intensiva (UTI). Cerca de uma hora depois, o homem também começou a passar mal, teve convulsões e foi hospitalizado, permanecendo internado ao lado do filho.

O filho da mulher relatou que foi alertado por uma vizinha sobre o estado de saúde do padrasto e do enteado. Ao chegar à residência da mãe, encontrou a mulher inconsciente.

A Polícia Civil iniciou as investigações e realizou perícia no local. Foram recolhidos diversos vestígios, incluindo frascos com líquidos de coloração incomum, alimentos, instrumentos cortantes e aparelhos celulares — um deles carbonizado. Amostras do feijão também foram recolhidas para análise laboratorial, que poderá confirmar a presença de substâncias tóxicas no alimento.

O corpo da mulher foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) e passará por exames de necropsia para esclarecer a causa da morte. O caso foi registrado na Delegacia de Cataguases e está sob responsabilidade do delegado Conrado Rodrigues Guedes. A principal linha de investigação é a de envenenamento seguido de suicídio.