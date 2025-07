Madrinha Peregrina, viúva de Irineu Serra, celebra 88 anos nesta segunda-feira

O governador do Acre, Gladson Camelí, utilizou as redes sociais nesta segunda-feira (14) para homenagear Dona Peregrina Gomes Serra, viúva do fundador da doutrina do Daime, Mestre Raimundo Irineu Serra, que completa 88 anos. Madrinha Peregrina, como é carinhosamente chamada, é a dignitária responsável pelo Centro de Iluminação Cristã Luz Universal – Alto Santo, considerado berço da tradição ayahuasqueira no estado.

“Parabéns, Madrinha Peregrina! Hoje celebramos com carinho seus 88 anos de vida”, escreveu Cameli. O governador destacou a importância de Peregrina para a continuidade da doutrina e reafirmou o compromisso do governo na valorização e preservação do espaço religioso e cultural fundado por Mestre Irineu.

VEJA TAMBÉM: Em memória a Irineu Serra, o Mestre da Memória Divina que fundou a Doutrina do Daime há 134 anos atrás

Gladson lembrou que, em dezembro de 2024, o governo entregou oficialmente os títulos definitivos da área onde está localizado o túmulo de Mestre Irineu, garantindo segurança jurídica à comunidade. O governador afirmou ainda que o local vem recebendo obras de revitalização, fruto de emenda parlamentar.

“Nossa missão é somar com esta história grandiosa: preservar o legado do Mestre Irineu, apoiar a comunidade liderada pela Madrinha Peregrina e fortalecer o Alto Santo como patrimônio cultural, turístico e espiritual do Acre”, pontuou.

Mestre Irineu, como é conhecido, foi o fundador da doutrina do Daime, reconhecida internacionalmente por sua tradição espiritual que envolve o uso do chá ayahuasca. O Alto Santo, localizado em Rio Branco, é considerado um dos principais centros dessa tradição no país e continua recebendo fiéis e visitantes do mundo inteiro.