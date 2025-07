Mãe agredida em casa pelo filho já obteve medida protetiva contra ele

A mulher de 66 anos agredida pelo próprio filho, de 33 anos, na sexta-feira (25/7), já obteve uma medida protetiva contra ele, no ano passado. A decisão da Justiça atendeu a pedido dela.

Dependente químico, o filho da vítima tinha antecedentes criminais por ameaça, injúria, resistência e vias de fato. Contudo, recentemente, o agressor voltou a morar na casa dela, na QR 118 de Santa Maria.

Leia também

Além de agredir a mãe no último fim de semana, o homem de 33 anos danificou móveis e outros objetos da residência deles. O crime ocorreu após ele ser impedido de entrar em casa com a companheira.

Veja imagens do local do crime:

3 imagens Fechar modal. 1 de 3

Divulgação/PMDF 2 de 3

Divulgação/PMDF 3 de 3

Divulgação/PMDF

Acionada para o local da ocorrência, uma equipe do 26º Batalhão da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) não encontrou o criminoso no endereço da vítima.

Contudo, durante buscas pela região, os PMs acharam o agressor por perto, em uma motocicleta vermelha. Os policiais o prenderam e o levaram para a delegacia, onde o homem acabou autuado por dano e violência doméstica.