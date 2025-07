Mãe, bebê de 2 meses e amigo são brutalmente assassinados; veja o caso

Os corpos de uma jovem de 18 anos, de seu bebê de dois meses e do amigo dela, um jovem de 17 anos, foram encontrados na tarde dessa terça-feira (22/7), no município de Esteio, no Rio Grande do Sul (RS).

A mãe e o bebê haviam sido dados como desaparecidos por familiares na manhã dessa terça (22). Desde então, a polícia iniciou uma investigação que culminou no rastreamento e detenção de um suspeito, um pai de santo que atua na região. Segundo a delegada Marcela Smolenaars, ele confessou o crime após ser preso e seria o pai do bebê. O homem teria articulado os assassinatos depois que a jovem ameaçou revelar à sua esposa que ele era o pai da criança.

O homem contou com o apoio de dois adolescentes, que o auxiliaram na ocultação dos corpos.

A barbárie

Durante o interrogatório, o suspeito foi confrontado com provas obtidas pela equipe investigativa. Inconsistências em suas declarações e evidências coletadas levaram o pai de santo a confessar o crime e detalhar os atos.

Em sua versão, ele utilizou uma faca para assassinar, de forma premeditada, a jovem mãe e o amigo da vítima, o adolescente de 17 anos.

Após os homicídios, os corpos das duas vítimas foram descartados em um buraco, na beira de um rio, com madeiras e galhos por cima, sendo o corpo do bebê jogado vivo em cima do corpo da mãe e do amigo dela, já mortos.

Os corpos foram localizados no final da tarde desta terça-feira (22). A descoberta gerou comoção na comunidade local, dada a brutalidade do ocorrido e a juventude das vítimas.

Os três envolvidos foram autuados em flagrante na Delegacia de Polícia de Esteio, sendo representada a prisão cautelar de todos.

