Mãe de 6, Letícia Cazarré revela dicas para curtir “date” com o marido

Letícia Cazarré compartilhou uma noite em um “date” com o marido, Juliano Cazarré, e aproveitou o momento para dar dicas para as seguidores sobre como conseguir um tempo em casal no meio da maternidade. Mãe de seis, a cientista falou que o segredo é se organizar.

“Adoraria, mas não tenho com quem deixar as crianças”, disse uma seguidora ao ver a foto do casal aproveitando a noite. Letícia, então, deu as dicas:

“Duas opções: 1) organizar isso e ter ao menos alguém 1x por semana ou 2x no mês pra você sair. 2) abrir um vinho ou cerveja em casa mesmo depois de botar as crianças pra dormir e comer uma comidinha especial com seu marido”, escreveu.

Leticia Cazarré com os seis filhos durante uma comemoração

Letícia e Juliano Cazarré posam com os filhos

Letícia e Juliano Cazarré posam com os filhos

"É uma molecada grande", diz Juliano Cazarré sobre os seis filhos

Em seguida, Letícia Cazarré completou: “O que não pode é usar as crianças como desculpa pra nunca fazer nada especial juntos”.