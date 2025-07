Mãe de Eliza Samúdio recebe pertences da filha 15 anos após o crime

A mãe de Eliza Samúdio divulgou, nesta quinta-feira (17), que recebeu da Justiça alguns pertences da filha 15 após o assassinato da jovem.

Em uma publicação nas redes sociais, Sonia Fátima Moura desabafou sobre o momento em que recebeu os objetos — um par de sapatos, óculos escuros e uma fotografia queimada. “Depois de 15 anos de espera, na esperança de encontrar seus restos mortais, o que a Justiça me devolveu são esses objetos da Eliza”, escreveu. “Ter esses objetos em minhas mãos é como se o tempo não tivesse passado. A dor continua, é tão intensa, tão crua.”

O corpo de Eliza nunca foi localizado. Em janeiro de 2013, o Tribunal do Júri de Contagem (MG) expediu a certidão de óbito da jovem, que tinha 25 anos na época do crime.

Sonia afirmou que guarda com nitidez as memórias da filha e que os objetos entregues representam mais do que simples lembranças: “Esses objetos são como um pedaço seu, um pedaço de mim. É difícil acreditar que você se foi há tanto tempo, e de uma forma tão cruel e covarde.”

Relembre o caso

A atriz e modelo Eliza Samudio desapareceu em 4 de junho de 2010, quando comunicou para amigos que faria uma viagem. Desde então, nunca mais foi vista. Aos 25 anos, ela foi considerada morta após suspeitos assumirem o assassinato.

O caso de Eliza começou entre o final de 2008 e o começo de 2009, quando a atriz conheceu Bruno Fernandes de Souza, conhecido como “goleiro Bruno”, no Rio de Janeiro. Ele era jogador profissional de futebol e vivia o auge da carreira, atuando como titular do Flamengo.

Relacionamento, desaparecimento e confissões

Bruno e Eliza tinham um relacionamento extraconjugal. O goleiro era noivo na época e mantinha, segundo testemunhas, mais de um relacionamento ao mesmo tempo. A atriz engravidou do goleiro e tornou pública a gestação e a paternidade de Bruno, em 2009. O fato repercutiu, o que gerou a negativa do atleta em assumir a criança.

Durante a gravidez, alguns registros de ocorrências foram feitos por Eliza. O filho do casal, Bruninho, nasceu em fevereiro de 2010. Em junho, um ano depois do anúncio da gravidez, Eliza foi considerada desaparecida. O último relato sobre o paradeiro dela, indicava para o sítio de Bruno, em Minas Gerais.

Após diligências da polícia, foram encontrados peças de roupas e fraldas no local. O filho de Eliza foi encontrado na periferia de Belo Horizonte.

Alguns condenados pela morte de Eliza contaram versões sobre o que teria acontecido com a mãe do filho do ex-goleiro. As confissões indicam que a modelo foi estrangulada, e depois de morta foi esquartejada. Nunca encontraram os restos mortais.

As versões nunca foram totalmente provadas, uma vez que a polícia nunca conseguiu encontrar os restos mortais da atriz.