“Mãe de internet”, ironiza Rayane Figliuzzi após treta com o ex

Rayane Figliuzzi resolveu ironizar a treta em que se viu envolvida com o pai de seu filho, Zion, de 3 anos. A namorada de Belo arrumou uma confusão com Junior Navarro, após contar que o herdeiro chama o cantor de “papai Marcelo”.

Na noite de segunda-feira (28/7), a atriz e influenciadora compartilhou uma foto do menino dormindo e debochou: “Ser mãe ‘de internet’ dá um trabalho! Até porque tem que cuidar, amar, proteger”, escreveu ela na legenda.

A polêmica com o ex

A empresária Rayane Figliuzzi, atual namorada de Belo, causou a fúria do ex-namorado após uma entrevista recente. Revoltado, Junior Navarro, ex de Rayane, se pronunciou e disse que ela está usando o filho para se promover.

Nos stories do Instagram, Junior chamou a ex-amada de “doente” e disse que ela é mentirosa: “O que o dinheiro não faz com as pessoas, né? Envolver o próprio filho para se promover?”, começou. “Pior que tem gente que acredita em algumas mentiras! Quem conhece essa doente deve ficar rindo das coisas que sai [sic] na internet. Se eu falar 10% a máscara dela vai cair rapidinho”, reforçou o ex.

“Fama subiu à cabeça”, disse

Ainda na publicação, o pai de Zion soltou o verbo: “Hoje, quando acordei e me mandaram o corte da matéria, eu chamei a mãe do Zion pra conversar e se retratar. Mas a suposta fama já subiu pra cabeça e nem deu atenção, nem respondeu… Agora que Léo Dias falou que vai publicar minha declaração, ela já ligou, as duas assessoras também, o papa ligou, o Lula tá ligando”, zoou, antes de completar:

“Como pode, no sigilo, na educação, no bom senso, ninguém consegue agir, né? Falou que vai pra internet tudo muda. Que nojo. Povo faz tudo pela fama, se vende, se rende e se submete a cada coisa”, disparou.

A fala de Rayane e a relação de Junior Navarro geraram repercussão nas redes. “Certíssimo!!! Se ele é um pai presente, porque ensinar o filho a chamar outro homem de pai?”, defendeu Fany Coutinho. “Achei que a criança não tinha pai, mas isso me parece mais alienação viu… Desnecessário e ainda mais vir falar sobre isso em público como ela fez”, criticou Aline Correa.

Início da treta

A polêmica começou no último sábado (26/7), quando a empresária e influenciadora compareceu ao lado de Belo ao Numanice, show organizado por Ludmilla no RioCentro. Em entrevista ao portal LeoDias, ela disse que o filho tem uma relação especial com o cantor, a quem chama de “papai Marcelo”.

Ainda durante a entrevista, Rayane Figliuzzi falou da relação do pagodeiro com o filho: “Ele chama [o Belo] de papai Marcelo. Ele [diz que] tem dois papais, que ele fala para ele. ‘O meu outro papai e meu papai Marcelo’”, disse Rayane. Segundo ela, o pequeno não se incomoda de ter “dois pais”. “A gente quer que a criança sempre esteja muito feliz, contente, entendeu? Então, ter duas mães, dois pais, para mim, é um privilégio. Eu fico muito feliz com esse amor. Ele é maravilhoso, um padrasto incrível”, completou.