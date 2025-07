Mãe de jovem morto envenenado com bolinhos é investigada pela polícia

A mãe de Lucas da Silva Santos, jovem de 19 anos morto envenenado com bolinhos de mandioca, passou a ser investigada pela Polícia Civil por ter comprado o chumbinho que foi adicionado ao alimento pelo padrasto do jovem, Admilson Ferreira dos Santos. O autor, preso desde a quarta-feira passada (16/7), confessou nessa terça-feira (22/7) que envenenou os bolinhos e os ofereceu para toda a família, mas que “Lucas foi o que mais sofreu”.

Questionado sobre onde conseguiu o veneno, o padrasto admitiu à polícia ter pedido à esposa que comprasse chumbinho em uma loja de Diadema, cidade perto de São Bernardo do Campo, na região metropolitana de São Paulo, onde a família mora. Em posse do chumbinho, ele misturou o raticida em um pote de creme de leite e deu para a família comer.

“Dei um pouco para o Lucas, dei um pouco para o Thiago, e dei um pouco para ela [esposa]. Todos os quatro ‘comeu’.”

Lucas da Silva Santos

Lucas da Silva Santos

Lucas da Silva Santos

Admilson também contou que o chumbinho foi comprado por R$ 25 e denunciou o comerciante do raticida. O responsável pela venda foi preso na semana passada e confessou comercializar o produto, que é proibido no Brasil, mas foi liberado pela Justiça após passar por audiência de custódia.

O padrasto ainda afirmou, durante interrogatório, que queria se suicidar e provou um pouco do bolinho envenenado. Ele afirma que comprou um pote de creme de leite para os bolinhos, onde misturou a substância e molhou o alimento antes de comer. Ao sentir sua boca cortada, ele também ofereceu o alimento aos enteados e à esposa.

“Fui atrás de um potinho de creme de leite para os bolinhos. Coloquei o creme de leite, botei um pouco do chumbinho e coloquei na boca: cortou minha boca. Dei um pouco para o Lucas, um pouco para o Tiago e um pouco para ela [esposa].”

O velório de Lucas da Silva Santos aconteceu na tarde dessa terça-feira, em São Bernardo do Campo.

Padrasto preso e acusado de abusos sexuais

Antes de ser preso, o padrasto de Lucas, Admilson Ferreira dos Santos, já era considerado o principal suspeito de ter envenenado o bolinho ingerido pelo jovem.

Padrasto é preso suspeito de envenenar jovem com bolinho

Padrasto é preso suspeito de envenenar jovem com bolinho

Em entrevista coletiva, a delegada responsável pelo caso, Liliane Doretto, afirmou ter recebido relatos de dois irmãos de Lucas confirmando que Admilson abusou sexualmente deles. Os abusos teriam acontecido com as vítimas ainda crianças, com 4 e 9 anos, e duraram anos.

Qualificadores do homicídio

Ao Metrópoles a delegada Liliane contou que o inquérito de homicídio instaurado contra Admilson terá t rês qualificadores, sendo eles: motivo torpe, emprego de veneno e recurso que dificultou a defesa da vítima .

a delegada Liliane contou que o inquérito de homicídio instaurado contra Admilson terá t . O primeiro se configura a partir das investigações que apontam que o crime teve motivação passional, baseada em sentimentos de ciúmes, controle e rejeição, o que, segundo a delegada, “caracteriza valor moral reprovável e desprezível”.

baseada em sentimentos de ciúmes, controle e rejeição, o que, segundo a delegada, “caracteriza valor moral reprovável e desprezível”. O segundo agravante é baseado no uso de veneno, visto que, de acordo com a investigação, o suspeito utilizou a substância tóxica misturada à comida ingerida por Lucas, o que caracteriza uma forma traiçoeira de execução .

. Por fim, as autoridades afirmaram que o envenenamento do jovem foi praticado sem nenhum alerta ou ameaça visível, o que impediu a reação defensiva da vítima .

. A investigadora ainda afirmou que não há registros policiais denunciando os abusos porque o suspeito exercia um controle emocional sobre as vítimas, algo que inclusive teria acontecido com Lucas.

O crime é investigado como passional, visto que Admilson teria envenenado o jovem, pois ele queria sair de casa. O fato foi constatado pela polícia por meio de mensagens do suspeito que mostram a insatisfação dele com a hipótese de saída do enteado, por isso as autoridades acreditam que o crime foi premeditado.

O caso é conduzido pelo 8º Distrito Policial do município. Segundo a autoridade responsável, o inquérito está em fase final e aguarda a conclusão do laudo pericial para o completo esclarecimento dos fatos.

Bolinhos enviados pela tia do jovem

Lucas passou mal cerca de meia hora depois de comer bolinhos de mandioca enviados pela tia, Cláudia Pereira dos Santos, na noite do dia 11 de julho. Ela é irmã de Admilson.

No início das investigações, a mulher foi apontada pela família como a principal suspeita, porque ela tinha enviado os alimentos. O padrasto e a mãe do jovem afirmaram que não tinham uma boa relação com Cláudia, versão contrariada pela parente, que afirmou à polícia que se dava bem com os familiares, apesar de estarem um pouco afastados.

Além disso, às autoridades, a mulher confirmou ter enviado cinco bolinhos para a casa do irmão, mas negou ter envenenado os alimentos.

Em entrevista coletiva, Cláudia contou que o padrasto do jovem pediu que ela fizesse os bolinhos. Ela disse que ama cozinhar e que costuma fazer pratos diferentes por “hobby”. A tia ainda contou que a filha dela foi entregar os bolinhos na casa do irmão.

“Ele [Admilson] me pediu os bolinhos. Minha filha de 9 anos levou com todo amor e carinho, como sempre faço”, contou.