Mãe de Marília Mendonça fala sobre perda da guarda do neto: ‘Voltei a viver esse luto’

A decisão judicial que concedeu a guarda ao pai citou a deterioração da relação entre Dona Ruth e Murilo. Segundo o juiz, o modelo de guarda compartilhada “deixou de servir ao interesse do menor para converter-se em instrumento de desagregação familiar, conflito constante, instabilidade”. Dona Ruth, contudo, nega que tenha havido uma quebra na relação por parte dela, afirmando que “sempre teve uma relação de respeito” com Murilo e que “viviam no respeito”.

O advogado de Dona Ruth, Robson Cunha, relatou um incidente no Dia das Mães na escola do menino, onde a presença de Murilo gerou um “certo desconforto” para Dona Ruth, resultando em discussões. O marido de Dona Ruth, David, teria confirmado em audiência que a relação entre os dois é “muito ruim, não havendo diálogo”.

O juiz também mencionou “indícios de alienação parental” na decisão. A alienação parental ocorre quando um dos responsáveis interfere negativamente no relacionamento da criança com o outro genitor, buscando afastar ou prejudicar o vínculo afetivo. Dona Ruth nega a acusação.

Outro ponto levantado na decisão judicial foi a “negligência médica” por parte de Dona Ruth. O neto é portador de diabetes mellitus tipo 1, uma condição crônica que exige vigilância rigorosa, aplicação diária de insulina e alimentação controlada. Provas documentais, como áudios e mensagens trocadas entre as babás, revelariam que Dona Ruth “frequentemente omite informações médicas essenciais ao genitor, impede o envio de relatórios e laudos clínicos, instrui que se escondam medicamentos, laudos e sintomas”. Dona Ruth, por sua vez, garantiu que o cuidado é feito em conjunto com a médica endocrinologista do neto e que Murilo “sempre soube de tudo que acontecia em relação à saúde do menino”, negando qualquer omissão.

No aspecto financeiro, o filho de Marília Mendonça é o único herdeiro da cantora, com 100% de seus bens. Os recebíveis, advindos de royalties e outros valores, eram administrados em conjunto por Dona Ruth e Murilo. Esses recursos eram destinados ao pagamento de necessidades diárias do menino, como alimentação, lazer e vestuário.

Atualmente, as contas estão bloqueadas provisoriamente. O advogado de Dona Ruth enfatizou que não houve “dilapidação patrimonial”, e que, ao contrário, o patrimônio do neto mais que triplicou desde o falecimento de Marília. Uma ação de prestação de contas foi apresentada para comprovar a boa administração.

Indenização

Dona Ruth também esteve no centro de uma polêmica envolvendo a divisão de uma indenização de US$ 2 milhões referente ao acidente aéreo. A indenização é para as cinco vítimas da queda, incluindo Marília Mendonça, o piloto Geraldo Martins de Medeiros, o copiloto Tarciso Pessoa Viana, o tio e assessor de Marília, Abiceli Silveira Dias Filho, e o produtor Henrique Bahia.

As famílias das outras vítimas questionaram a divisão. Dona Ruth ressaltou que também perdeu seu irmão no acidente. A família de Marília Mendonça ficou com quase metade da indenização, cerca de 1 milhão de dólares.