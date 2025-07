Mãe de Neymar aposta em rejuvenescimento facial natural; veja o antes e depois

Nadine Gonçalves, mãe do jogador Neymar, passou recentemente por um procedimento estético de rejuvenescimento facial. O tratamento foi conduzido pelo médico Karim Salman, da clínica JK Estética Avançada, que optou por técnicas que promovem um resultado natural, respeitando as particularidades do rosto de Nadine. Segundo o especialista, a ideia foi valorizar a beleza madura sem exageros.

“Optei pelo tratamento com Fios de PDO, visando um lifting natural e estímulo de colágeno, além de alguns pontos com preenchedores e toxina botulínica para amenizar marcas de expressão”, explicou Salman.

Detalhes do procedimento e resultados

O procedimento incluiu o uso de ácido hialurônico em pontos estratégicos do rosto, como lábios, nariz, queixo e sulco nasogeniano — conhecido popularmente como “bigode chinês”. O objetivo foi proporcionar uma aparência mais jovem e descansada, mas sem perder as características originais da paciente.

“No último retorno, realizei apenas alguns pontos de preenchimento. Assim, conseguimos manter uma aparência mais jovem com naturalidade”, detalhou o médico, destacando que a proposta era preservar os traços naturais de Nadine.

Os primeiros resultados já podem ser percebidos, com lábios mais hidratados e volumosos, além de uma pele visivelmente mais firme. No entanto, os efeitos completos do procedimento só serão notados após aproximadamente 15 dias, quando a toxina botulínica e os preenchedores atingirem o resultado final esperado. A abordagem escolhida visa um rejuvenescimento gradual e harmônico, muito procurado por pessoas que desejam melhorar a estética facial sem transformações drásticas.

Segundo Salman, Nadine ficou satisfeita com o resultado. “Ela adorou o procedimento, desde o pré-atendimento até o resultado final. Respeitamos seus limites anatômicos e conseguimos manter um aspecto natural, exatamente o que ela buscava”, afirmou o médico. O caso de Nadine Gonçalves é mais um exemplo da busca crescente por procedimentos estéticos que valorizem a individualidade e promovam o bem-estar sem excessos, unindo tecnologia, técnica e sensibilidade estética.

Fonte: Contigo!

Redigido por ContilNet.