Mãe de Oruam desabafa sobre a prisão do filho: “Erro grave”

Márcia Gama, 49 anos, mãe do rapper Oruam, quebrou o silêncio sobre a prisão do filho. A Justiça do Rio de Janeiro expediu um mandado de prisão para ele após operação da Polícia Civil na casa do cantor.

Em desabado nas redes sociais, ela contou como passou a madrugada desta quarta-feira (23/7). O artista se entregou para a polícia na noite dessa terça-feira (22/7).

“A noite foi uma das mais longas da minha vida. A dor que sinto no meu coração… só Deus sabe. Por um momento, senti como se tivesse perdido a batalha. Insegurança, fraqueza, dor na alma. Quando vi meu filho naquele carro, indo para um lugar frio, solitário, um lugar que não desejamos nem para o pior inimigo, imagine para um filho. Meu coração se despedaçou“, escreveu na legenda do vídeo em que aparece em vários momentos com o rapper.

“Naquele momento, se me desse o direito, eu trocaria de lugar com ele. Não para encobrir o erro que ele fez, não para fingir que nada aconteceu. Mas porque eu sou mãe. E mãe faria isso. Sim, o erro dele foi grave. Reprovável. Mas quem nunca errou?”, continuou.

Márcia avalia que o erro do filho carrega um peso maior pelo fato de ser filho de Marcinho VP, apontado como uma das lideranças da facção criminosa Comando Vermelho.

“Todos ali erraram, a diferença é que o erro dele carrega um peso maior. O pai. Há um histórico, e olhares prontos para julgar antes de entender. E eu sei que isso vai pesar sobre ele. Como mãe, só peço que a justiça seja feita. Que ele pague pelo que fez, mas que pague como um jovem que errou, não como um bandido, porque ele não é“, afirmou a mãe do artista.

Ela conclui desejando que a justiça seja feita logo e que ele retorne para a família.

Prisão de Oruam

O cantor Mauro Nepomuceno, mais conhecido como Oruam (foto em destaque), foi preso nesta terça-feira (22/7), no Rio de Janeiro. A prisão ocorreu horas após ele afirmar que iria até a Polícia Civil do estado (PCRJ) se entregar.

A ordem de prisão foi emitida pela juíza Ane Cristine Scheele Santos. Oruam vai responder por tráfico de drogas, associação ao tráfico, resistência, desacato, dano, ameaça e lesão corporal.