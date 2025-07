Mãe denuncia falta de professor mediador para filho autista da zona rural de Porto Acre

A dona de casa Jocicleia da Silva, mãe de Gabriel, diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (TEA) e Deficiência intelectual, que estuda na escola municipal Santa Isabel na zona rural de Porto Acre, interior do Acre, vive dias de angústia e preocupação com a situação do filho Gabriel. A ausência do profissional tem comprometido diretamente seu desenvolvimento escolar e emocional.

“Meu filho precisa de um mediador para conseguir participar das aulas, interagir com os colegas e se sentir seguro. Sem esse apoio, ele fica agitado, não consegue realizar as atividades e muitas vezes acaba isolado”, relata Sr Jocicleia, emocionada.

Apesar da solicitação à Secretaria Municipal de Educação, a mãe afirma que não teve retorno efetivo. “A escola tem boa vontade, mas falta estrutura e responsabilidade do poder público. Estamos em julho, e meu filho praticamente não teve nenhum avanço esse ano”, denuncia.

“Eu não quero privilégio. Quero que meu filho tenha o que é de direito, que possa estudar como qualquer outra criança. Educação é um direito de todos”, finaliza.