Mãe e bebê assassinados: saiba quem é a jovem morta por pai de santo

Kauany Martins Kosmalski, 18 anos, é a jovem que foi assassinada por um pai de santo em Esteio (RS), nessa terça-feira (22/7). Miguel Martins Kosmalski, filho dela — um bebê de 2 meses — e Ariel Silva da Rosa, 16 anos, amigo de Kauany, também foram mortos.

O crime teria sido motivado por ciúmes, segundo apontam as investigações preliminares. A delegada Marcela Smolenaars informou, em coletiva de imprensa, que o bebê seria um filho indesejado do pai de santo com a jovem.

Ela teria engravidado quando ainda era menor de idade. Segundo a delegada, os ciúmes da esposa e o medo de perder o posto de pai de santo em razão do envolvimento com a fiel fez com que o homem cometesse os crimes brutais.

A esposa do pai de santo teria decidido se entregar e confessar sua participação após populares atearem fogo na residência do em que ela vivia com o homem e com a filha de quatro anos do casal.

Em interrogatório, ela confessou que esfaqueou a mãe do bebê, e que seu marido esfaqueou o adolescente. A mulher não deu detalhes sobre a morte da criança.

Até a mais recente atualização desta reportagem, não havia maiores informações acerca de como Kauany teria conhecido seu algoz ou onde e com quem ela vivia. O mesmo serve para Ariel Silva da Rosa.