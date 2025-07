Mãe morre asfixiada pela própria filha após briga por dinheiro

Uma mulher foi presa em flagrante na segunda-feira (1º de julho) em Santo André (SP), acusada de asfixiar a própria mãe durante uma discussão por dinheiro. O trágico incidente ocorreu na casa onde ambas moravam.

A vítima foi identificada como Fernanda Soares Cunha, de 52 anos. Após o homicídio, testemunhas acionaram a Guarda Municipal da região, que prendeu Talita Maria Schiavon, de 33 anos, a filha da vítima.

Histórico de brigas e denúncia prévia

Testemunhas relataram à polícia que as discussões entre mãe e filha eram frequentes, geralmente motivadas por problemas financeiros. As autoridades eram acionadas com regularidade para intervir nas brigas, conforme os depoimentos.

Uma semana antes do crime, em 24 de junho, Fernanda já havia registrado um boletim de ocorrência contra a filha, o que indica um histórico de conflitos entre as duas.

O caso está sendo investigado pela Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) de Santo André.

Fonte: Metrópoles Redigido por ContilNet.