Mãe que deu à luz 8 gêmeos celebra 50 anos com filhos adolescentes em registro raro

É inacreditável! Natalie ‘Nadya’ Suleman, a mulher que ficou famosa mundialmente por dar à luz oito bebês de uma só vez, completou 50 anos no último sábado (12 de julho). Em um registro raro, a influenciadora postou uma foto ao lado dos filhos, que já são todos adolescentes.

Mãe de 8 e muito mais!

Em 2008, Nadya concebeu oito bebês através de fertilização in vitro e um doador de esperma. Os filhos nasceram todos saudáveis em 26 de janeiro de 2009 e, atualmente, estão com 16 anos. São seis meninos e duas meninas, chamados Noah, Maliyah, Isaiah, Nariyah, Nakai, Josiah, Jeremiah e Jonah.

Nas redes sociais, a influenciadora compartilhou a foto ao lado dos óctuplos e escreveu: “Não podia imaginar passar o meu aniversário em qualquer lugar além de casa, rodeado de pessoas queridas. Obrigada, crianças, por tornarem este dia tão especial; e aos meus mais velhos (que não estão na foto, como de costume), obrigada pelos presentes”.

“Sou muito grata pelo nosso tempo de qualidade e amor. Estes momentos que passo com vocês todos os dias me fazem tão feliz e abençoada por ser mãe de vocês. Te amo”, finalizou a mãe dos oito filhos, que também é mãe de Elijah, de 24 anos, Amerah, de 23, Joshua, 21, e Aidan, 20, além dos gêmeos Caleb e Calyssa, de 18.

Procedimentos estéticos e a luta pela renda

Nadya revelou que precisou passar por cirurgias plásticas, incluindo intervenções nos seios e abdômen, devido às mudanças que a gestação dos oito filhos causou em seu corpo. Para sustentar as crianças como mãe solo, a influenciadora contou que chegou a fazer filmes eróticos e striptease para complementar a renda.

“Tudo que fiz no passado foi por dinheiro, para colocar comida na mesa”, revelou ela que, em 2012, quando os filhos tinham 3 anos, chegou a declarar falência. “Eu me desumanizei completamente com o pornô e o strip-tease. Eu estava tão desesperada, pois vi que estávamos à beira de nos tornarmos sem-teto. Então, ao invés de colocar meus filhos diante das câmeras, preferi fazer isso apenas comigo”, desabafou.

