Mãe solo vira mecânica com vídeos no YouTube e fatura milhões

Conciliar maternidade solo com estabilidade financeira parecia um desafio quase impossível para Desiree Hill, moradora de Atlanta, nos Estados Unidos. Exausta da rotina como assistente médica, ela decidiu mudar de vida – e encontrou na mecânica automotiva um caminho surpreendente.

Leia também

Sem nenhuma experiência na área, aprendeu a consertar carros assistindo a tutoriais no YouTube. Seis anos depois, Desiree é dona da própria oficina, a Crown’s Corner Mechanic, que faturou cerca de US$ 440 mil em 2024 – o equivalente a R$ 2,4 milhões.

A virada começou por necessidade. Trabalhando como assistente médica de oncologia, ela ganhava cerca de US$ 40 mil anuais (em torno de R$ 222 mil), enfrentava até três horas diárias de trânsito e mal via os filhos. À noite, depois que as crianças dormiam, passava horas vendo vídeos sobre mecânica. “Às vezes ficava acordada até duas ou três da manhã e, às seis, já estava de pé para trabalhar de novo”, contou à CNBC.

Desiree Hill largou o trabalho como assistente médica para passar mais tempo com a família

O primeiro conserto foi em uma caminhonete comprada por US$ 1.200 (R$ 6.672). Após o reparo, vendeu o veículo por US$ 4 mil (R$ 22 mil), um lucro que mostrou o potencial do novo caminho. Nos anos seguintes, dividiu-se entre dois empregos até, em 2020, se dedicar exclusivamente ao novo negócio.

Hoje, além da oficina, Desiree tem mais de 125 mil seguidores no TikTok, onde é conhecida como @theshemechanic. Mesmo com o sucesso, ela conta que ainda enfrenta preconceitos por ser mulher em um setor dominado por homens. “Tem cliente que entra e não acredita que eu sou a dona. Ficam surpresos só por me ver”, relatou.

Determinada a mudar de vida pelos filhos, Desiree não se arrepende da jornada. “Queria estar mais presente para eles – e encontrei um jeito.”