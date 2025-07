Magno Malta “alerta” que Moraes é só carcaça: “Dentro há entidade”

O senador Magno Malta (PL-ES) afirmou, nesta quarta-feira (23/7), que o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), é uma “carcaça” e que, por dentro, haveria “uma entidade de alta patente em uma mente de psicopata”. O congressista falou com a imprensa e fez duras críticas ao ministro quando chegou à sede do Partido Liberal (PL) em Brasília para visitar o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) .

O parlamentar capixaba alegou ainda que as medidas impostas por Moraes ao ex-presidente são uma “tragédia anunciada”. Bolsonaro está usando tornozeleira eletrônica e não pode utilizar suas redes sociais ou falar por meio das redes de terceiros. As medidas foram impostas por Moraes no âmbito de inquérito que apura a atuação do deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) nos Estados Unidos em busca de punições ao Brasil e a autoridades do Judiciário.

“Alexandre de Moraes é só uma carcaça, gente. Pelo amor de Deus! Ali dentro tem uma entidade de alta patente em uma mente de psicopata. Não tem perspectiva. É uma tragédia anunciada. É confiar em Deus, que venha do alto”, declarou o senador.

Veja:

O que está acontecendo?

O ex-presidente Jair Bolsonaro foi alvo de uma operação da Polícia Federal (PF) e passou a ser monitorado por tornozeleira eletrônica, além de estar sujeito a medidas impostas pelo ministro Alexandre de Moraes, como a proibição do uso das redes sociais, inclusive por meio de outras pessoas.

Na tarde de terça (22/7), o ministro Moraes proferiu despacho no qual explicitou que a cautelar de proibição de utilização de redes sociais, diretamente ou por intermédio de terceiros, “inclui, obviamente, as transmissões, retransmissões ou veiculação de áudios, vídeos ou transcrições de entrevistas em qualquer das plataformas de redes sociais de terceiros”.

O despacho de Moraes detalhando as restrições ao ex-presidente foi publicado após questionamento do Metrópoles sobre o temor manifestado pelo ex-presidente de que conceder entrevista poderia levá-lo à prisão.

sobre o temor manifestado pelo ex-presidente de que conceder entrevista poderia levá-lo à prisão. Os advogados de Bolsonaro argumentaram que o ex-presidente não violou as regras impostas e que ele não tem poder sobre as redes sociais de terceiros.

Ainda segundo o senador, quando perguntado se há alguma saída para a situação em que Bolsonaro se encontra, ele responde que “não”.

“Está todo mundo na mão do Alexandre de Moraes […] Eles sofrem. Muita gente com medo. Deputados não concordam, mas têm medo. Muitos senadores não concordam, mas têm medo”, disse Magno Malta à imprensa.

Ele afirmou ainda que Moraes é um “tirano e narcisista, que precisa ser reverenciado, ter o ego afagado, para que possa sentir o gosto do choro de crocodilo”.

Bolsonaro é réu em inquérito por suposta tentativa de golpe de Estado. A PF chegou a cumprir dois mandados de busca e apreensão na casa do ex-presidente e no escritório dele, ambos em Brasília (DF). Ele terá de usar tornozeleira eletrônica, e está proibido de utilizar redes sociais, de se comunicar com embaixadores e diplomatas estrangeiros e de se aproximar de embaixadas.