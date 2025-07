“Magote de mentirosos”, diz morador ao negar que prefeitura mandou recuperar seu ramal na Linha Seca

Em uma manifestação contundente nas redes sociais, o morador Nilton, do final da Linha Seca, revelou a dura realidade enfrentada pelos moradores da zona rural de Sena Madureira. Em um áudio divulgado nesta semana, Nilton desafiou as falsas promessas de que a prefeitura teria enviado máquinas para recuperar o seu ramal, denunciando a ausência de qualquer esforço real por parte do poder público na manutenção das estradas.

“Quem está falando aqui é o Nilton do final da Linha Seca. Vão trabalhar para se manter, cambada de vagabundos, parem de estar babando ovo de prefeito! Vão trabalhar para comprar pelo menos 80 litros de óleo para fazer o ramal do Nacelio, porque aqui não tem máquina de prefeitura, não!”, desabafou, demonstrando sua indignação com a situação de abandono do ramalmonde mora.

O morador reforçou que o pouco feito na estrada foi construída por esforço próprio e pagamento dos moradores, e não por ações do governo municipal. “Aqui foi feito um trecho de seis quilômetros porque os caras pagaram! Vão criar vergonha na cara e deixar de estar babando ovo de prefeito! Eu vivo aqui no final da Linha Seca e tenho coragem de trabalhar! Ficam dizendo que vão mandar a máquina hoje, amanhã. Onde que tem máquina aqui, magote de mentirosos”, continuou Nilton, pedindo que a verdade seja dita.

A situação precária dos ramais de Sena Madureira tem sido alvo de reclamações constantes dos moradores, que enfrentam dificuldades diárias para circular devido à má conservação das estradas. Apesar das promessas feitas pelas autoridades municipais, a realidade mostra que pouco tem sido feito para melhorar a infraestrutura rural.

Em meio às denúncias, o prefeito Gerlen Diniz, ao invés de buscar soluções concretas, optou por atacar a imprensa local, especificamente o portal ContilNet, que tem divulgado regularmente os relatos de moradores sobre a precariedade dos ramais. De acordo com fontes próximas ao prefeito, a administração ordenou que seus comissionados produzissem comentários negativas contra o veículo de comunicação.

“Nossos advogados já estão em ação para que o prefeito prove na Justiça o que vem falando. Também iremos processar alguns comissionados por ataques, principalmente no horário de expediente, quando deveriam estar desempenhando suas funções na prefeitura”, afirmou o advogado da empresa responsável pelo portal.

Enquanto as ações políticas e jurídicas se desenrolam, a população de Sena Madureira continua a enfrentar dificuldades, aguardando que as promessas de melhorias na infraestrutura rural se tornem realidade. A denúncia de Nilton e a mobilização dos moradores representam um clamor por respeito e por uma gestão que realmente atenda às necessidades da comunidade, sobretudo na zona rural, onde as estradas são a principal ligação com o município.