Maiara, dupla de Maraisa, rasga elogios em foto de Henrique Casttro: “Gostoso é ele”

O cantor celebrou sua trajetória na música e mais uma canção no Top 1 do Spotify, além de receber uma mensagem especial da sertaneja

A cantora Maiara, da dupla com Maraisa, rasgou elogios para o compositor Henrique Casttro, em uma foto publicada nesta sexta-feira (18/7), na qual celebrou o 11º Top 1 no Spotify. A artista parabenizou o “cara dos hits” pelo seu trabalho na música, mas não deixou de reparar no físico e apontou: “Gostoso é ele”.

No carrossel do Instagram, Henrique compartilhou momentos de sua carreira na música e exaltou a nova faixa “P de Pecado”, composta para o grupo Menos é Mais, em parceria com Simone Mendes, que debutou em primeiro lugar no “Top 50 Brasil”, na plataforma de streaming musical Spotify.

Veja as fotos MaiaraFoto: Gabi De Morais MaiaraFoto: Reprodução/Instagram @maiara Henrique CasttroFoto: Portal LeoDias Henrique Casttro solta voz com Falling In Love de Elvis PresleyFoto: Reprodução/Instagram @henriquecasttro

“Um dia riram do menino que saiu de casa com um violão nas costas e 30 reais amassados no bolso. Eu era só um magrelo sonhador, sem hit, sem palco, sem nada… só com a vontade enorme de fazer a vida me ouvir. Hoje, eu apresento para vocês ‘P do Pecado’, meu décimo primeiro Top 1 e, de quebra, mudei tudo… a vida, o corpo, e agora tenho um pouco mais de 30 reais no bolso! Nunca desista dos seus sonhos”, escreveu o artista.

Maiara não perdeu tempo em homenagear o parceiro musical: “Você realmente é um vencedor… E, através da sua música, você faz a diferença na vida de muitas pessoas! Hoje a música precisa de você… Mas, oh, de todas essas fotos que você postou aí em cima… eu fiquei presa na segunda foto… Realmente o ‘P’ do pecado! Gostoso é ele, hein!”, elogiou.