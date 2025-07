maiara-e-maraisa-cantam-com-o-vocalista-da-banda-magic!-em-show-em-sp

As irmãs Maiara e Maraisa receberam Nasri, vocalista da banda canadense Magic!, no palco de seu Arraiá, realizado nessa sexta-feira (25/7) no Centro de Tradições Nordestinas, em São Paulo.

Juntos, eles apresentaram ao público a faixa Para Sempre, fruto da recente parceria entre os artistas. O evento também contou com shows de Gabriel Smaniotto e da dupla Antunes e Rafael.

Em entrevista à revista Quem, concedida na véspera da festa, as irmãs falaram sobre o desejo de expandir a carreira para o mercado internacional. “Temos cada vez mais vontade de investir na carreira internacional, sim, mas tudo no tempo certo. Se for para acontecer, vai acontecer bem naturalmente, como essa parceria”, afirmou Maiara.

A cantora também revelou que o contato com Nasri começou após uma turnê da banda Magic!. Interessado no trabalho da dupla, o canadense buscou aproximação e chegou a estudar português por um ano para facilitar a colaboração. “Ele nos surpreendeu muito. Um super profissionalismo, nos ensinou bastante musicalmente e foi um trabalho super leve”, completou.