Mailza articula com Receita Federal no Rio ampliação de doações para famílias em vulnerabilidade no Acre

A vice-governadora Mailza Assis cumpriu agenda nesta segunda-feira, 14, no Rio de Janeiro, onde se reuniu com representantes da Receita Federal para ampliar a parceria que permite o repasse de produtos apreendidos ao estado com finalidade social. A articulação busca garantir a doação de itens que poderão reforçar ações voltadas a famílias em situação de vulnerabilidade social.

A agenda, realizada na sede da Superintendência do Ministério da Agricultura no Rio, contou com a presença do auditor da Receita Federal Ewerson Augusto da Rocha, que manifestou o interesse do órgão em tornar a parceria permanente.

“Essa é uma segunda oportunidade que a Receita Federal aqui no Rio de Janeiro pode colaborar com a população acreana. Temos uma quantidade significativa de produtos como óculos, roupas e outros itens que podem ser destinados à assistência social. A nossa ideia aqui é transformar essa parceria numa parceria perene, que ela funcione independente de prazo definido para funcionar e para o bem de toda a população”, afirmou o auditor.

Mailza Assis, que também é titular da Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos (SEASDH), apresentou os avanços do projeto Vestuário Social, parte do programa Juntos pelo Acre. A iniciativa já distribuiu mais de 180 mil peças de roupas a cerca de 30 mil pessoas, em 13 municípios acreanos, com foco em comunidades carentes, ribeirinhas e indígenas.

“Viemos compartilhar os resultados do programa Juntos pelo Acre, que já transformou a vida de milhares de pessoas com apoio da Receita Federal. Agora, também sondamos a possibilidade de outros produtos, de outras doações que possa fazer parte dessa grande entrega que realizamos no estado através das nossas políticas”, declarou a vice-governadora.

Idealizado por Mailza ainda no período em que atuava como senadora, o Vestuário Social surgiu da constatação de que toneladas de roupas apreendidas por contrabando eram incineradas. Com articulação legal e institucional, o programa passou a reaproveitar esse material de forma organizada e com controle de distribuição por CPF, garantindo equidade e transparência.

Com o reforço da parceria, o governo do Acre pretende integrar ainda mais ações sociais com apoio de prefeituras, secretarias de Estado, órgãos públicos e entidades comunitárias, consolidando o Juntos pelo Acre como uma das principais estratégias de apoio a famílias em situação de risco.