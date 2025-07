Mailza convida população para a Expoacre 2025 e fala do sucesso da Feira: “É a nossa cultura”

A vice-governadora do Acre Mailza Assis falou neste sábado (19), durante o lançamento oficial da ExpoAcre 2025, em Rio Branco, do sucesso da maior feira agropecuária do estado e as expectativas desta edição, que completa 50 anos de história.

Para ela, tudo foi garantido conforme o esforço do governo e parceiros, e convidou toda a população para participar das atrações, principalmente dos shows nacionais, que devem garantir alimentos para população em vulnerabilidade social.

“Vamos torcer para uma ExpoAcre segura e movimentada, levando a nossa cultura, a nossa produção… Toda a iniciativa privada estará presente nessa festa e também os órgãos de governo, apresentando seus serviços e seus trabalhos. Esperamos também grandes negócios, que é o objetivo da feira”, afirmou Assis.

A ExpoAcre 2025 começa dia 26 de julho com a tradicional Cavalgada e finaliza em 3 de agosto, prometendo várias atrações e apresentações de artistas nacionais, como Gusttavo Lima, Fernanda Brum, Zezé Di Camargo, Jorge e Matheus, entre outros.

Veja o vídeo: