Mailza destaca força das mulheres na política e agradece presença de Michelle Bolsonaro no Acre

Durante o Encontro do PL Mulher, realizado neste sábado (12), no ginásio do Sesc Bosque, em Rio Branco, a vice-governadora do Acre, Mailza Assis, ressaltou a importância da participação feminina na política e agradeceu a presença da ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro no estado.

O evento reuniu lideranças políticas, apoiadores e representantes do Partido Liberal com o objetivo de fortalecer a atuação das mulheres no cenário político.

“Quero agradecer de forma especial às mulheres que trabalham pela transformação da política para renovar nossas esperanças”, disse Mailza, ao destacar o papel feminino na construção da política.

Ela também fez questão de cumprimentar Michelle Bolsonaro, principal atração do evento. “Quero cumprimentar a nossa ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro por mais uma vez vir ao Acre”, afirmou.

Para a vice-governadora, embora o encontro tenha natureza partidária, ele simboliza uma união em torno de propósitos comuns, que vão além das disputas eleitorais. “Apesar de ser um evento partidário, une pessoas com propósito. A boa política se faz de forma democrática. Aqui nós temos pessoas com propósito, que buscam a paz, liberdade de expressão. Temos pessoas comprometidas buscando o desenvolvimento do nosso Acre”, concluiu.