Mailza diz que ‘o mais correto’ seria ter Bocalom em sua chapa para 2026

A vice-governadora Mailza Assis foi uma das entrevistadas do ContilNet durante a transmissão ao vivo da primeira noite da Expoacre 2025, neste sábado (26).

Em conversa com o jornalista Everton Damasceno, Mailza falou sobre os rumos da sucessão estadual e a possibilidade de disputar o Governo do Acre em 2026. Um dos temas abordados foi a formação da futura chapa majoritária e a eventual presença do prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom (PL), como seu parceiro na disputa.

A possibilidade já havia sido mencionada pelo governador Gladson Cameli em entrevista ao ContilNet na última semana.

Para Mailza, uma aliança com Bocalom seria uma escolha natural, considerando o atual arco de alianças que sustenta a base governista.

“Seria o mais correto estarmos todos juntos, trabalhando pelo mesmo projeto que construímos em 2020 e 2022. Eu sou do Progressistas, o prefeito Bocalom é do PL, e temos outras parcerias com diversos partidos. Acho que precisamos pensar no futuro do nosso estado. Neste momento, o foco é trabalhar e respeitar o espaço e o tempo de cada um na política”, afirmou.

A vice-governadora também comentou sobre a possibilidade de disputar o governo em 2026, reforçando que isso seria um desdobramento natural, especialmente diante do afastamento previsto do governador Gladson Cameli em abril do próximo ano.

“Há um reconhecimento pelo trabalho que venho realizando. Meu pensamento é seguir firme, trabalhando. Estou pronta, sim”, declarou.

Assista à entrevista na íntegra: