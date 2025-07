Mailza recebe vereadores de Plácido de Castro e de Rio Branco e amplia proximidade com base no interior

A vice-governadora do Acre, Mailza Assis, segue fortalecendo sua base política para as eleições de 2026. Em mais um gesto de aproximação e ampliação com grupos do interior, recebeu nesta sexta-feira, 11, em seu gabinete, em Rio Branco, vereadores de Plácido de Castro.

Estavam presentes Clarice Lemos (Solidariedade), José Marcio, o Marcinho (União Brasil), professor Marcelo Augusto (PSD),

Cleyde do Ronaldo (União Brasil) e Edilson Carlos, o Dim, do Progressistas.

Em seguida, passaram pelo gabinete, os vereadores da capital acreana, Leôncio Castro e Marcio Mustafá, ambos do PSDB.

“Receber os vereadores é estar próximo das pessoas. Tivemos uma conversa sobre nossas ações de governo executadas e alinhamos as próximas. Defendo esse contato, e meu gabinete está de portas abertas sempre. São os vereadores que estão na ponta, vendo as necessidades das populações nos ramais, nas periferias, e essa parceria reflete em projetos para nossa população. O vereador é o para-choque da nossa sociedade, e nós do governo do Acre, compreendemos, e sobretudo valorizamos”, destacou.

As reuniões em massa é resultado da articulação da vice-governadora, que vem ampliando sua influência nos municípios e preparando terreno para os próximos embates eleitorais.

O Progressistas de Mailza e Gladson, assume mais uma vez papel central no cenário político estadual. Em 2024, a legenda saiu fortalecida ao eleger 14 prefeitos, 5 vice-prefeitos e 69 vereadores. Agora, se posiciona como protagonista na disputa com Mailza a reeleição ao Governo do Estado em 2026.